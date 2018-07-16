Ещё
Обнаружена необычная планетная система с «недозвездой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружена необычная планетная система с «недозвездой» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа астрономов обнаружила необычную планетную систему CoRoT-20, в которой находится коричневый карлик и газовый гигант, имеющие вытянутые орбиты. Коричневые карлики напоминают звезды, однако термоядерные реакции в их недрах незначительны и относительно быстро прекращаются. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Звезда CoRoT-20, удаленная от Земли на четыре тысячи световых лет, относится к спектральному классу G2V, то есть, как и Солнце, является желтым карликом. В 2011 году астрономы нашли планету, которая вращается вокруг родительской звезды по вытянутой короткопериодической орбите. CoRoT-20b является газовым-гигантом и относится к «горячим юпитерам», располагаясь на расстоянии от светила, равном 0,09 астрономической единицы (одна а.е. равна расстоянию от Солнца до Земли). Для сравнения: Меркурий удален от Солнца на 0,3-0,46 а.е. Год на CoRoT-20b длится 9,24 дня.
Астрономы обнаружили, что, кроме газового гиганта, вокруг звезды вращается еще один объект — коричневый карлик CoRoT-20c, занимающий промежуточное положение между газовыми гигантами и звездами. Его масса сравнима с массой 17 Юпитеров, а расстояние до родительской звезды составляет 2,9 а.е. Период обращения CoRoT-20c равен 4,59 земного года.
По словам исследователей, CoRoT-20 является первой системой, в которой вокруг звезды обращается как горячий юпитер, так и коричневый карлик. Ученые считают, что оба объекта взаимодействуют друг с другом, и вытянутая орбита газового гиганта, вероятно, обусловлена присутствием CoRoT-20c.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»223
В России оценили неожиданное решение Франции86
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым364
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина241
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение