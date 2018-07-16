В США нашли основания для ядерной войны с Россией 

Проект нового «Обзора ядерной политики» наделяет власти США правом применять ядерное оружие в ответ на кибернетическую или кинетическую атаку американских спутников. Как отмечает The National Interest, отключение Россией электроники на американских спутниках может быть воспринято как военный акт, достойный ядерного ответа. По информации издания, новый российский самолет способен выводить из строя американские военные спутники, что в итоге может спровоцировать ядерную войну.
Уточняется, что речь идет о самолетах-постановщиках помех Ил-22ПП «Порубщик» Воздушно-космических сил РФ. Они обладают способностью подавлять любые объекты: наземные, морские и космические, − на расстоянии в несколько сотен километров. США особенно обеспокоил тот факт, что Ил-22ПП способен нарушать работу спутников связи и навигации.
В июле стало известно о разработке в России специального самолета, который можно будет применять для выведения из строя военных спутников. Новый самолет заменит используемый ныне Ил-22ПП «Порубщик».