В США нашли основания для ядерной войны с Россией

США нашли причину для того, чтобы развязать ядерную войну с Россией , сообщают «Дни.ру».

Проект нового «Обзора ядерной политики» наделяет власти США правом применять ядерное оружие в ответ на кибернетическую или кинетическую атаку американских спутников. Как отмечает The National Interest , отключение Россией электроники на американских спутниках может быть воспринято как военный акт, достойный ядерного ответа. По информации издания, новый российский самолет способен выводить из строя американские военные спутники, что в итоге может спровоцировать ядерную войну.

Уточняется, что речь идет о самолетах-постановщиках помех Ил-22ПП «Порубщик» Воздушно-космических сил РФ. Они обладают способностью подавлять любые объекты: наземные, морские и космические, − на расстоянии в несколько сотен километров. США особенно обеспокоил тот факт, что Ил-22ПП способен нарушать работу спутников связи и навигации.

В июле стало известно о разработке в России специального самолета, который можно будет применять для выведения из строя военных спутников. Новый самолет заменит используемый ныне Ил-22ПП «Порубщик».