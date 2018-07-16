Ещё
Землетрясение открыло вход в древний храм ацтеков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение открыло вход в древний храм ацтеков 

Ридус 1 час назад
Фото: N+1
Недавно ученые изучали повреждения на храме Теопанцолко в центральной Мексике, которые появились после прошлогоднего землетрясения. В ходе осмотра археологи обнаружили вход в древний храм ацтеков, расположенный под землей.
Сильнейшее землетрясение произошло в сентябре 2017 года, во время которого погибло около 370 людей. Землетрясение вызвало разрушения в штате Морелос, где находится ацтекская пирамида Теопанцолко, построенная примерно в 1300 году нашей эры.
По предварительным оценкам, найденный храм был сооружен между 1150 и 1200 годом. Его размеры 6×4 метра, а находится он как раз под пирамидальным храмом Теопанцолко.
Ученые предполагают, что ацтекский храм создали люди культуры Тлаюика, населявшие центральную Мексику еще до прихода первых испанских колонизаторов. Этот храм может стать самой ранней найденной постройкой, свидетельствующей о заселении территории современного штата Морелос.
Храм дошел до археологов не в лучшем виде, но сохранившиеся детали помогут ученым в изучении ранней стадии развития ацтекского общества.
Стены храма находились недалеко от разрушившегося лепного столба, который поддерживал крышу. Из-за большой влажности почти все конструкции храма со временем разрушились. Несмотря на это ученые нашли внутри храма курильницу и осколки керамической посуды.
Ридус: последние новости
Между двумя вулканами в Японии найдена подземная связь Ученые впервые создали эмбрионы носорогов вымершего вида Опубликованы новые данные о численности населения Земли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»223
В России оценили неожиданное решение Франции86
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым364
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина241
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение