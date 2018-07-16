Землетрясение открыло вход в древний храм ацтеков

Недавно ученые изучали повреждения на храме Теопанцолко в центральной Мексике , которые появились после прошлогоднего землетрясения. В ходе осмотра археологи обнаружили вход в древний храм ацтеков, расположенный под землей.

Сильнейшее землетрясение произошло в сентябре 2017 года, во время которого погибло около 370 людей. Землетрясение вызвало разрушения в штате Морелос, где находится ацтекская пирамида Теопанцолко, построенная примерно в 1300 году нашей эры.

По предварительным оценкам, найденный храм был сооружен между 1150 и 1200 годом. Его размеры 6×4 метра, а находится он как раз под пирамидальным храмом Теопанцолко.

Ученые предполагают, что ацтекский храм создали люди культуры Тлаюика, населявшие центральную Мексику еще до прихода первых испанских колонизаторов. Этот храм может стать самой ранней найденной постройкой, свидетельствующей о заселении территории современного штата Морелос.

Храм дошел до археологов не в лучшем виде, но сохранившиеся детали помогут ученым в изучении ранней стадии развития ацтекского общества.

Стены храма находились недалеко от разрушившегося лепного столба, который поддерживал крышу. Из-за большой влажности почти все конструкции храма со временем разрушились. Несмотря на это ученые нашли внутри храма курильницу и осколки керамической посуды.