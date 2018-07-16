Первые люди появились в Америке на 2500 лет раньше, чем считалось

Люди заселили Северное полушарие примерно 13 500 лет назад — такого мнения долгое время придерживалась современная наука. Эту дату установили после обнаружения артефактов культуры Кловис, представители которой, охотники и собиратели, считались первыми поселенцами Северной Америки. Однако в последнее время ученые все чаще предполагают, что у них были предшественники.

Команда исследователей из Университета Техаса под руководством Томаса Уильямса провела работы на археологической стоянке Gault примерно в 65 километрах от Остина. По мнению историков, этот археологический объект может скрывать вещественные доказательства существования культуры древнее, чем кловисская, сообщается на сайте учебного заведения.

Древнее поселение располагалось в долине между плато Эдуардс и прериями и было очень удобным для аборигенов — источники обеспечивали водой как людей, так и дичь, на которую можно было охотиться, а залежи известняка обеспечивали материал для изготовления орудий труда и оружия.

В своих раскопках ученые исследовали слои, залегающие ниже отложений, содержащих кловисские артефакты. Они обнаружили там изделия, которые значительно отличались от особенностей этой культуры. Используя современные методы датировки, археологи датировали эти предметы 16 000 — 20 000 лет назад.

Следовательно, человеческие поселения возникли в Северной Америке по меньшей мере на 2500 лет раньше, чем считалось ранее.

Также ученые выяснили, что первые прямоходящие люди появились в Китае более двух миллионов лет назад. При раскопках обнаружили наконечники стрел, долота, молотки и другие предметы быта, а также скребки и рубила, изготовленные в незапамятные времена.

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