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Роскосмос заключил контракт с корпорацией Энергия на создание новой ракеты Союз-5
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Роскосмос заключил контракт с корпорацией Энергия на создание новой ракеты Союз-5 

Авторадио 44 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что ракета будет использоваться для выведения на орбиту, в первую очередь, научных и коммерческих спутников.
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