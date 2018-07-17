Роскосмос заключил контракт с корпорацией Энергия на создание новой ракеты Союз-5 

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"Прогресс" впервые в истории прибыл к МКС через 3 часа 40 минут после запуска

Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории

Россиянке задержанной в Вашингтоне по подозрению в незаконном лоббизме грозит до пяти лет лишения свободы