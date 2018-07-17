Подписан контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5»

Госкорпорация «Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подписали контракт на создание ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

«Подписан контракт на создание ракеты «Союз-5» в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», которая включена в Федеральную космическую программу; ракету планируется создавать на известном советском двигателе РД-171», — приводит ТАСС слова и.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николая Севастьянова

Он отметил, что ракета будет двухступенчатой, стартовать будет с Байконура в рамках совместного проекта с казахстанской стороной («Байтерек») с уже существующей стартовой площадки для ракет «Зенит»

Севастьянов уточнил: планируется, что новая ракета будет выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

Напомним, во вторник стало известно, что в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракет «Союз-5» на «Ангару-А5» ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля «Федерация».

В начале июля в годовом отчете разработчика ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» — РКК «Энергия» — сообщалось, что ее летно-конструкторские испытания начнутся в 2022 году и продолжатся до 2025-го. Целевыми задачами испытаний станут запуски пилотируемых транспортных кораблей на низкие околоземные орбиты и запуски автоматических космических аппаратов на разные орбиты.