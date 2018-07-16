Ученые научили нейросеть предсказывать сложные свойства органики при минимуме данных

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Международная группа ученых, в составе которой специалисты Сколковского института науки и технологий (Сколтех), научила нейронную сеть предсказывать сложные свойства органических соединений на основе минимального набора данных. Об этом сообщает пресс-служба Сколтеха.

Результаты исследования авторы опубликовали в журнале Journal of Physics: Condensed Matter.

"Разработанный нами метод позволит существенно упростить прогнозирование экологической нагрузки от того или иного вещества. В перспективе наши разработки позволят прогнозировать свойства различных экзотических молекул и принципиально новых соединений, для которых существующие методы поиска соотношений структура-свойство неприменимы", — приводятся в сообщении слова ведущего автора статьи, аспиранта Сколтеха Сергея Соснина

Суть метода — в проведении физико-химических расчетов, на основе которых определяются трехмерные плотности водорода и кислорода вокруг изучаемой молекулы, и дальнейшем использовании для анализа полученных данных трехмерных сверхточных нейронных сетей.

Соснин отметил, что считает главным результатом работы создание «универсального способа описания молекулы для передачи ее „образа“ в трехмерную сверточную нейронную сеть». Сверточная нейронная сеть (СНС) — специальная архитектура искусственных нейронных сетей, нацеленная на эффективное распознавание изображений.