Астрономы открыли редкий двойной астероид

NASA объявили об открытии очень редкого объекта в Солнечной системе: двойного астероида. Об этом сообщает сайт организации.

На самом деле объект 2017YE5 был открыт в 2017 году, как это следует из его обозначения. Его обнаружили во время обзора неба под названием Morocco Oukaimeden Sky Survey. Однако лишь через полгода удалось установить природу объекта.

21 июня он приблизился к Земле на максимальное расстояние (по крайней мере, на ближайшие 170 лет) — шесть миллионов километров. Тогда-то астрономы и исследовали его при помощи трех радиотелескопов, в число которых входил телескоп Аресибо в Пуэрто-Рико

Радарное сканирование показало, что 2017YE5 представляет собой не один астероид, а два, каждый из которых в диаметре составляет около 900 метров. Они тесно вращаются вокруг центра масс, но не соприкасаются.

Как сообщается, 2017YE5 — это всего лишь четвертый двойной объект из известных околоземных астероидов c частями более-менее эквивалентной массы. Привлекает астрономов и уникальный феномен: среди 50 бинарных астероидов, изученных радарным методом с 2000-х годов, 2017YE5 — первый, у которого составляющие его тела имеют сильно различающуюся по отражательной для радара способности поверхность. Однозначно объяснить это явление астрономы пока не могут.

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