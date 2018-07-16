Околоземный астероид оказался парой совершенно разных тел

Околоземный астероид 2017 YE5 был открыт в прошлом году, тогда же была вычислена его орбита. Так что 21 июня 2018 года, когда состоялось его сближение с Землей — максимально тесное в ближайшие сотни лет — астрономы были готовы к тому, чтобы рассмотреть объект повнимательнее. Наблюдения за ним провели инструменты обсерваторий GSSR, Arecibo и Green Bank.

Работа показала, что 2017 YE5 является редкой двойной системой, включающей пару астероидов примерно одинаковых размеров. Минимальное расстояние до 2017 YE5 составило менее 6 миллионов километров, и телескопы смогли различить вращение компаньонов двойной системы, которые делают оборот друг вокруг друга за 20 — 24 часов.

©NASA Jet Propulsion Laboratory

Сообщение NASA отмечает, что среди околоземных астероидов диаметром больше 200 метров порядка 15% образуют двойные системы из основного участника и более легкого соседа. Равные пары среди них редкость, они чаще встречаются «слипшимися» в единое тело неправильной формы. Астероид 2017 YE5 стал лишь четвертым известным на сегодня примером такой равной, свободно вращающейся пары тел, каждое из которых оценивается примерно в 900 метров в поперечнике.

Более того, несмотря на равную величину, отражающие способности астероидов пары сильно различаются, указывая на разницу в их составе и (или) плотности. Одинаковые по размерам, они совершенно непохожи друг на друга, делая систему 2017 YE5 еще более интересной и необычной.