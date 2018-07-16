Уникальные карты Плутона и его спутника: новые открытия

Картография чрезвычайно важна не только для земных, но и для космических путешествий. Новая миссия New Horizons заключается в том, чтобы улучшить наше понимание карликовой планеты, а потому астрономы решили начать с составления полной карты объекта. В этом им помогли данные, полученные с помощью главного инструмента космического корабля — разведывательной системы LORRI, телескопа с 8,2-дюймовой диафрагмой. LORRI, по сути, представляет собой цифровую камеру с большим объективом, специально сконструированным так, чтобы работать в условиях космического холода.

Во время запуска New Horizons ученые предположили, что LORRI позволит осуществить «беспрецедентный взгляд на геологию Плутона и его лун». После съемок поверхности карликовой планеты в 2015 году оказалось, что этот прогноз полностью оправдал себя.

Карта Плутона

В то время как LORRI и его вспомогательные инструменты, такие как Multispectral Visible Imaging Camera (MVIC), отправляли необработанные данные на Землю, исследователям приходилось кропотливо расшифровывать их и приводить в удобный для чтения вид. Этот процесс занял два года в режиме реального времени, поскольку от космического корабля постоянно приходили все новые данные и их приходилось оперативно обрабатывать, чтобы не потерять целостность всей картины.

В результате ученые составили топографические карты, уровень детализации которых по праву считается беспрецедентным. На них можно разглядеть множество уникальных особенностей планеты, к примеру Спутник Планитиа — азотный ледник шириной больше 1000 км и до 2 км толщиной, самая низкая зона на всей поверхности Плутона. Также внимание астрономов привлекли горы Тенцинга — ледяная горная гряда высотой до 3,4 км, которая обрамляет равнину Спутника с юго-запада. Угол ее склонов достигает 40°. Что интересно, сам хребет состоит из различных типов льда, и лишь потому смог подняться так высоко: даже с учетом низкой гравитации Плутона азотный лед не смог бы образовать такую высокую структуру и разрушился бы под собственной тяжестью.

Помимо самой планеты, карты также обеспечили астрономам уникальный взгляд на ее луну, Харон. На этом крошечном планетоиде исследователи обнаружили провалы, глубина которых превышает глубину знаменитой Марианской впадины и достигает 14 км. Судя по всему, на спутнике Плутона также присутствуют активные криовулканы — уникальные образования, извергающие не огонь и магму, а лед.