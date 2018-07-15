Феномен квадратных облаков ставит в тупик ученых

Впервые облака квадратной формы были замечены 10 лет назад и до сих пор нет объяснения о природе их возникновения. Как обычно, в таких ситуациях, появляются различные теории о природе явлений квадратных облаков, но точного от ответа никто из учёных дать не может. Недавно появилась теория о том, что странные формы могут быть вызваны гео-нжинерией. Люди постепенно изучают новые технологии и мечта многих состоит в том, чтобы научиться контролировать природные явления. Стоит отметить, что облака могут быть не только квадратными, но и других причудливых форм и они стали появляться гораздо чаще и в разных точках планете. Это могут быть спирали, шары, странные линии и знаки. Некоторые сторонники мистики уверены, что дело не обошлось без вмешательства инопланетных цивилизаций. Другие уверены, что идёт разработка климатического оружия, которое находится на стадии тестирования. Как знать, может в ближайшее время учёные смогут найти объяснение странному феномену.