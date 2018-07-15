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Учёные представили 3 сценария гибили человечества
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Учёные представили 3 сценария гибили человечества 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Нехватка еды, изменения климата или полная гибель людей на планете. Человечество давно изучает возможные сценарии, при которых наша цивилизация может прекратить своё существование или значительно сократить популяцию людей на планете. Это вопрос волнует многих. Движемся ли мы к концу своего существования на Земле или у нас есть шанс на выживание? Учёные из США провели масштабное исследование и прогнозы не обнадеживают. Человечество из года в год занимается уничтожением планеты и других народов, разрушает естественную среду обитания и многие виды живых существ вымирают. Они проанализировали другие цивилизации, которые ранее жили на Земле и разработали 3 варианта развития событий. Согласно первому сценарию, около семидесяти процентов людей на планете может исчезнуть в результате нехватки пищи, а также истощения природных ресурсов. Согласно второму сценарию, большинство людей на планете исчезнут, но останется небольшая группа людей, которая сможет приспособиться к изменившимся условиям. И согласно третьему сценарию, на планете не останется людей. Если наступит третий вариант, то причиной могут послужить изменения климата, ядерная война или сильнейшие природные катаклизмы. Учёные считают, что необходимо взять за основу другие планеты в Солнечной системе и проанализировать, что с ними произошло. За основу можно взять Марс, ведь по мнению многих учёных, на красной планете раньше был совершенно другой климат, была вода и возможно присутствовали живые организмы.
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