Ученые обнаружили самый «яркий» квазар

Радиосигналы от галактики, которая находится в более чем 13 миллиардов световых лет от Земли, стали «самыми яркими» из тех, что удавалось засечь ученым. С помощью относительно молодого объекта исследователи смогут узнать больше о происхождении нашей вселенной. Соответствующую работу опубликовали в Astrophysical Journal.

«Знаки из прошлого» подает квазар — активное ядро галактики на начальном этапе развития, в котором сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество. Из веществ формируется аккреционный диск, который и является источником исключительно мощного излучения.

Отмечается, что подобные галактики могут быть в триллион раз ярче, чем Солнце.

Светящийся диск квазара в этот раз, оказался не в центре, а на 35 миллионов световых лет правее. Найти его оказалось не просто — во вселенной с несколькими миллиардами лет трудно обнаружить квазар, которым обычно от 10 до 100 миллионов лет.

Эксперты полагают, что если речь идет о квазаре одностороннего реактивного типа, то они могут обнаружить и измерить его расширение, наблюдая за ним в течение нескольких лет.

Австралийский астроном разместил в соцсетях снимок со светящимся шаром, который приближается к Земле из космоса. Наблюдатель уверен, что диаметр загадочного объекта составляет 260 тысяч километров.