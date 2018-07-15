Какой цвет можно считать самым древним на Земле?

Исследователи нашли этот цвет в ископаемых цианобактериях, сохранившихся в скалах пустыни Сахара. Когда ученые извлекли пигмент из бактерий, они нашли там темно-красные и темно-фиолетовые пятна в концентрированной форме. Разбавив их, они получили ярко-розовый цвет.

"Пигменты ярко-розового цвета — это молекулярные ископаемые хлорофилла, который производили древние фотосинтезирующие организмы, населявшие древний, уже давно исчезнувший океан", — объяснила доктор Нур Гвинелли. Скорее всего, эти бактерии преобладали в океанах сотни миллионов лет назад, возможно, придавая розовый оттенок и самой воде. Розовые цианобактерии настолько стары, что даже морские водоросли не существовали тогда, когда они жили.

Водоросли стали развиваться лишь спустя пару сотню миллионов лет и положили начало пищевым цепочкам, которые со временем приведут к эволюции животных. До них океанами безраздельно правили розовые цианобактерии.