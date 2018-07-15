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Ученые рассказали о вреде пасмурной погоды
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Ученые рассказали о вреде пасмурной погоды 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Психика человека негативно реагирует на недостаток дневного света, в частности, это приводит к возникновению обсессивно-компульсивного расстройства, к такому выводу пришли ученые из Университета Бингемтона (США).
Авторы исследования проанализировали данные о распространенности ОКР по регионам и соотнесли их с погодными условиями в разных широтах, сообщает Eurekalert.
Ученые пришли к выводу, что в населенных пунктах с недостатком солнечного света люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов, что приводит к повышению риска заболевания.
Специалисты также отметили, что из-за большого числа пасмурных дней в северных широтах симптомы больных ОКР обостряются.
ОКР — психическое расстройство, провоцирующее у людей навязчивые, пугающие или мешающие мысли. Человек, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством, старается избавиться от этих мыслей с помощью постоянно повторяемых действий.
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