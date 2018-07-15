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Йеллоустоун может взорваться в любой момент из-за большого количества магмы
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Йеллоустоун может взорваться в любой момент из-за большого количества магмы 

13 Новостей.ru 30 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
В кальдере скопилось огромное количество лавы, которая может в любой момент взорваться. Учёные давно говорят о том, что Йеллоустоун может рвануть в любой момент и последствия для планеты будут просто катастрофические. В начале 2018 года сейсмологи заметили странные показания на приборах учёта сейсмической активности, словно работали какие-то подземные устройства. Эта активность была не постоянной и на какое-то время всё затихало. Специалисты выдвинули теорию, что в Йеллоустоуне спрятаны секретные устройства, которые способны контролировать потоки магмы в кальдере. Но к чему такая секретность? Кроме того, учёные заметили, что сместился и сам эпицентр землетрясений, но вода на территории Йеллоустоуна практически во всех источниках начала закипать, что свидетельствует о большом запасе магмы под землёй и поднятие её ближе к поверхности. Учёные не дают точных прогнозов о том, когда произойдет катастрофа, но ситуация накаляется очень быстро. Существует два варианта событий. Первым учёные называют взрыв кальдеры, чтобы магма смогла выйти на поверхность и давление под землёй стабилизировалось. Вторым вариантом является эвакуация большого количества людей, когда ситуация накалится до предела, но успеют ли власти вовремя, учитывая колоссальный масштаб и количество людей?! В случае извержения вулкана в Йеллоустоуне, последствия ощутят все жители Земли. Остается надеяться, что учёные смогут предотвратить катастрофу.
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