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В США открылся международный форум по космическим исследованиям
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В США открылся международный форум по космическим исследованиям 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям начала работу в американской Калифорнии. Ученые обсудят последние открытия, касающиеся исследования космоса.
Мероприятие будет проходить в Калифорнийском технологическом институте. На форум приедут и российские ученые из Института космических исследований, Института астрономии, НИИ ядерной физики и других научных организаций.
Обсуждаться будут, в частности, последние открытия в сферах, касающихся исследования Луны, климата Земли, изучения атмосферы других планет, поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами, сообщает ТАСС.
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