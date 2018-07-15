В США открылся международный форум по космическим исследованиям

Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям начала работу в американской Калифорнии. Ученые обсудят последние открытия, касающиеся исследования космоса.

Мероприятие будет проходить в Калифорнийском технологическом институте. На форум приедут и российские ученые из Института космических исследований, Института астрономии, НИИ ядерной физики и других научных организаций.