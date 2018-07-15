NASA опубликовало фото ползающих по Марсу «пауков»

Марсианский разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter находясь на поверхности красной планеты сделал несколько удивительных снимков. На фотографиях, полученных с южного полушария Марса в зимнее время, ученые увидели пятна, сильно напоминающие пауков, говорится в отчете NASA

Фото: nasa.gov На самом же деле на снимках изображены скопления льда и пыли. Из-под корки льда вырывается углекислый газ в виде пылеотбойной струи. Газ попадает в атмосферу, а темная пыль садится вокруг образовавшихся отверстий. Потеря сублимированного вещества и создает иллюзию обитания насекомых на красной планете.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что как будет выглядеть жизнь людей на Марсе.