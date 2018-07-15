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NASA опубликовало фото ползающих по Марсу «пауков»
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NASA опубликовало фото ползающих по Марсу «пауков» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Марсианский разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter находясь на поверхности красной планеты сделал несколько удивительных снимков. На фотографиях, полученных с южного полушария Марса в зимнее время, ученые увидели пятна, сильно напоминающие пауков, говорится в отчете NASA.
Фото: nasa.gov  На самом же деле на снимках изображены скопления льда и пыли. Из-под корки льда вырывается углекислый газ в виде пылеотбойной струи. Газ попадает в атмосферу, а темная пыль садится вокруг образовавшихся отверстий. Потеря сублимированного вещества и создает иллюзию обитания насекомых на красной планете.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что как будет выглядеть жизнь людей на Марсе.
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