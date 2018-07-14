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Ученые выяснили, почему кенгуру в Австралии вели себя как пьяные
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Ученые выяснили, почему кенгуру в Австралии вели себя как пьяные 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ученые выяснили причину странного поведения кенгуру в юго-восточной Австралии, которое попало на видео. Животные отравились травой фаларис, которая очень токсична для крупных сумчатых, сообщает Live Science.
Под действием токсинов фалариса, кенгуру теряют способность прыгать и ориентироваться в пространстве. Трава может привести к трудностям с равновесием не только у кенгуру, но и у овец и крупного рогатого скота.
По словам ученых, в этом году случаев отравления кенгуру больше, чем обычно, что связано с распространением фалариса.
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