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Ученые выяснили, чем питался древний человек
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Ученые выяснили, чем питался древний человек 

Мир24 24 минуты назад
В мире очень мало знают о том, чем питались древние люди, что входило в их ежедневный рацион. Но вот ученым представилась такая возможность. Под руководством исследовательского центра в Италии они провели анализ содержимого желудка мумии, которой насчитывает более пяти тысяч лет, сообщает Current Biology.
При исследовании было установлено, что последней пищей древнего человека эпохи халколита стало козье и оленье мясо, злаки. Также с помощью методов микроскопии ученые онаружили остатки ядовитого папоротника.
Исследователи предположили, что древний человек любил «тяжелую» пищу. Животные жиры составили почти 50% в составе еды, найденной в желудке мумии. Ученые считают, что это было оправдано в то время, так как древнему человеку нужно было постоянно восполнять энергию, чтобы охотиться.
В отчете говорится, что свою последнюю при жизни еду человек съел примерно за час до своей смерти. Считается, что он погиб в возрасте 45 лет после драки со своими современниками.
Мумия человека эпохи халколита была найдена в Эцтальских Альпах в 1991 году. Она считается одной из самых старейших в мире.
Кстати, не так давно экспедиция Института истории материальной культуры РАН нашла на могильнике Терезин каменный саркофаг с древней мумией внутри. Находка прекрасно сохранилась, и дала ученым надежду на будущие открытия.
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