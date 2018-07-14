Обнаружен новый вид кораллов 

Уникальная находка была сделана на дне Средиземного моря. На глубине километра биологи нашли сразу несколько видов кораллов, неизвестных науке.
Важное открытие сделали ученые из организации Oceana Europe. В ходе погружений недалеко от Сицилии они натолкнулись на коралловые леса, которые покрывали дно рядом с морскими вулканами, сообщает издание Lonelyplanet. Часть подводного леса — дотоле неизвестные биологам виды.
Чтобы сохранить экосистему, на месте находки планируется создать естественный морской заповедник.
Ранее News.ru писал, что тюлени подсказали ученым температуру в морях Антарктики — показатели были считаны ими с термических датчиков, которые млекопитающие носили на себе целый год.