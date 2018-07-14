Типичный обед травоядного динозавра вырастили в лаборатории

Ученые оценили питательную ценность рациона травоядных динозавров, живших 150 миллионов лет назад. Для этого они вырастили «обед» динозавра в условиях, имитирующих типичные для той эпохи. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontology.

150 миллионов лет назад в атмосфере Земли было гораздо больше углекислого газа, чем сейчас. Считается, что питательная ценность (то есть количество питательных веществ) растений была из-за этого ниже, чем сейчас. Ученые из Германии Великобритании провели эксперимент и доказали, что это не так.

Авторы исследования создали в лаборатории условия, близкие к тем, что были на Земле во времена зауроподов — крупных растительноядных динозавров. При высокой концентрации углекислого газа ученые вырастили реликтовые растения, которые существовали на Земле и во времена зауроподов — сладкий папоротник (Polypodium vulgare), хвощ зимующий (Equisetum hyemale), метасеквойю глиптостробовидную (Metasequoia glyptostroboides), гинкго двухлопастный (Gingko biloba), араукарию чилийскую (Araucaria araucana) и лютик едкий (Ranunculus acris). Чтобы сымитировать пищеварение динозавров, исследователи использовали искусственную систему ферментов.

В результате эксперимента оказалось, что ученые ранее недооценивали питательную ценностью некоторых растений. Это значит, что динозаврам нужно было съедать меньше растений и следовательно, на Земле могло обитать на 20% больше этих рептилий, чем считалось ранее.

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