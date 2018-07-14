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Геометрия помогла решить загадку марсианской воды
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Геометрия помогла решить загадку марсианской воды 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Марсианскую поверхность разрезают каналы от некогда существовавших потоков воды. Международная команда ученых сравнила их геометрию с земными протоками и пришла к выводу, что четыре миллиарда лет назад на Красной планете выпадали осадки. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Ранее существовали две версии происхождения каналов. Первая: они появились в ходе таяния льдов во время вулканической активности. Вторая: их образовала дождевая вода. От того, какая теория верна, зависят выводы об истории климата планеты.
Ученые изучали углы, при которых потоки воды ветвились, и сравнивали их с земными источниками. Они обнаружили, что углы эти маленькие (в среднем 40 градусов) и напоминают те, которые образуются в засушливых регионах — например, в пустыне Аризоны. Там же, где реки постоянно возобновляют ток, углы разветвлений намного шире. Поэтому ученые исключили влияние грунтовых вод и решили, что марсианские потоки появились после обильных дождей.
Два марсианских потока, которые ученые выбрали для сравнений / Science Advances
По оценкам исследователей, условия, встречающиеся сегодня в засушливых регионах Земли, преобладали на Марсе четыре миллиарда лет назад и длились около двухсот миллионов лет. Как утверждает автор исследования Хансйорг Сейболд (Hansjörg Seybold), с исчезновением атмосферы улетучивалась и вода. Он считает, что она испарилась в космос и до сих пор может находиться рядом с Марсом. Правдоподобность этой гипотезы еще предстоит проверить.
Напоминаем, что 27 июля 2018 года пройдет самое долгое лунное затмение XXI века. В это же время Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние за последние 15 лет. По оценкам NASA, Красную планету можно будет увидеть невооруженным глазом.
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