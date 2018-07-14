НАСА хочет найти тысячи пригодных для жизни планет 

Специалисты НАСА проверяют исправность оборудования космической обсерватории Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), выведенной на орбиту 18 апреля. Космическое агентство рассчитывает на старт научных исследований в конце июля, пишет ТАСС.
Телескоп TESS предназначен для поиска пригодных для жизни планет на расстоянии до 300 световых лет от Земли. «Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет», — заявил представитель НАСА Стивен Райнхарт.
Телескоп делает полный оборот вокруг Земли по эллиптической орбите за 13,7 суток. Его создание и вывод в космос ракетой-носителем «Фэлкон-9» обошлись в 340 миллионов долларов.
Ученые рассчитывают, что за два года работы TESS выяснит химический состав атмосферы нескольких тысяч планет.