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НАСА хочет найти тысячи пригодных для жизни планет
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НАСА хочет найти тысячи пригодных для жизни планет 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: Вести.Ru
Специалисты НАСА проверяют исправность оборудования космической обсерватории Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), выведенной на орбиту 18 апреля. Космическое агентство рассчитывает на старт научных исследований в конце июля, пишет ТАСС.
Телескоп TESS предназначен для поиска пригодных для жизни планет на расстоянии до 300 световых лет от Земли. «Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет», — заявил представитель НАСА Стивен Райнхарт.
Телескоп делает полный оборот вокруг Земли по эллиптической орбите за 13,7 суток. Его создание и вывод в космос ракетой-носителем «Фэлкон-9» обошлись в 340 миллионов долларов.
Ученые рассчитывают, что за два года работы TESS выяснит химический состав атмосферы нескольких тысяч планет.
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