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Китайские ученые изучают факторы, провоцирующие сход снежных лавин в Синьцзяне
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Китайские ученые изучают факторы, провоцирующие сход снежных лавин в Синьцзяне 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Пекин, 14 июля /Синьхуа/ — Китайские ученые изучили факторы, провоцирующие сход снежных лавин на северо-западе Китая, для улучшения работы по раннему предупреждению и управлению рисками в регионе.
Снежные лавины часто затрагивают транспортную инфраструктуру в горных районах Тяньшаня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/, становясь причиной дорожных аварий каждый год. Поэтому выявление этих факторов срочной необходимостью для улучшения безопасности на дорогах и повышения степени готовности к стихийным бедствиям.
Посредством сбора метеоданных, информации о снежном покрове и землетрясениях ученые из Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая в течение 7 лет проводили обследование лавинных процессов вдоль государственной автотрассы G218 в западной части Тяньшаня.
Результаты исследования показали, что самым распространенным фактором, провоцирующим сход лавин разного масштаба являются снегопады, в частности, когда количество осадков превышает 20,4 мм.
Среди других факторов были названы последовательное повышение температуры и землетрясения.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Mountain Science. -0-
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