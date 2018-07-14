Китайские ученые изучают факторы, провоцирующие сход снежных лавин в Синьцзяне

Пекин, 14 июля / Синьхуа / — Китайские ученые изучили факторы, провоцирующие сход снежных лавин на северо-западе Китая , для улучшения работы по раннему предупреждению и управлению рисками в регионе.

Снежные лавины часто затрагивают транспортную инфраструктуру в горных районах Тяньшаня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/, становясь причиной дорожных аварий каждый год. Поэтому выявление этих факторов срочной необходимостью для улучшения безопасности на дорогах и повышения степени готовности к стихийным бедствиям.

Посредством сбора метеоданных, информации о снежном покрове и землетрясениях ученые из Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая в течение 7 лет проводили обследование лавинных процессов вдоль государственной автотрассы G218 в западной части Тяньшаня.

Результаты исследования показали, что самым распространенным фактором, провоцирующим сход лавин разного масштаба являются снегопады, в частности, когда количество осадков превышает 20,4 мм.

Среди других факторов были названы последовательное повышение температуры и землетрясения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Mountain Science. -0-