Орбитальный телескоп TESS приступит к поиску экзопланет в конце июля

ВАШИНГТОН, 14 июля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов /. Телескоп TESS, выведенный на орбиту 18 апреля, приступит к поиску потенциально пригодных для жизни планет в конце текущего месяца. Об этом сообщили журналистам представители NASA, подчеркнув, что, если все пойдет по плану, то проводимая сейчас специалистами проверка оборудования космической обсерватории завершится «довольно скоро».

"Команда, отвечающая за TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой), проинформировала, что аппарат и его камеры находятся в хорошем состоянии после запуска. Телескоп достиг запланированной орбиты. Команда экспертов продолжает проводить проверку работоспособности оборудования с тем, чтобы телескоп приступил к научным исследованиям в конце июля", — отмечается в распространенном заявлении.

При этом NASA признало, что примерно на шесть недель отстало от графика. Первоначально предполагалось, что TESS начнет поиски экзопланет в середине июня.

Для вывода телескопа в космос с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) была использована разработанная компанией SpaceX ракета-носитель Falcon 9. Сейчас TESS находится на эллиптической орбите, позволяющей совершать оборот вокруг Земли каждые 13,7 дня. Высота в перигее составляет 108 тыс. километров, в апогее — 373 тыс. км. Ожидается, что миссия аппарата, создание которого обошлось примерно в $340 млн, продлится по меньшей мере два года.

Как указал накануне вывода телескопа в космос Джордж Рикер, руководитель группы исследователей из Массачусетского технологического института, которая занимается реализацией данного проекта, «мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, химический состав атмосферы которых может представлять интерес с биологической точки зрения». В свою очередь представитель NASA Стивен Райнхарт заметил тогда, что эта обсерватория «открывает дверь для исследований на совершенно другом уровне». «Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет», — сказал он.

TESS сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет. Ими в дальнейшем более углубленно будут заниматься уже другие телескопы, в частности, James Webb с диаметром зеркала 6,5 метра, запуск которого в космос планируется на 30 марта 2021 года.