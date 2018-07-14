Китайские ученые получили металлический азот

Хэфэй, 14 июля / Синьхуа / — Группа исследователей из Китая успешно синтезировала металлический азот в лабораторных условиях. Об этом говорится в пресс-релизе Хэфэйского института материаловедения Академии наук Китая.

Сотрудники отделения физики твердого тела института перевели азот в металлическое состояние при помощи ячейки с алмазными наковальнями. В ходе экспериментов были использованы технологии динамического лазерного нагрева и метод быстрой оптической спектроскопии.

Достижения, как сообщается, представляют собой большой шаг в области исследования металлического азота. Речь идет о том, что физики сделали новые открытия, позволяющие ответить на ряд важных вопросов, включая вопросы о границах молекулярно-полимерной фазы жидкости и связанной с ней металлизацией азота, о механизме перехода в металлическую фазу, о его фотоэлектрических свойствах и др.

Соединения полимерного азота обладают экстремально высокой плотностью запасенной химической энергии. Как полагают физики, по плотности энергии они более чем в десять раз превышают тринитротолуол, один из самых распространенных взрывчатых веществ.

Энергетика считается еще одним потенциальным направлением, где возможно использовать металлический азот. Такие соединения перспективны в качестве компактного, эффективного и экологически чистого топлива. В случае использования их в качестве топлива маршевых двигательных установок первой и второй ступеней ожидается увеличение в несколько раз стартовой массы ракеты.

Достижения ученых опубликованы в Nature Communications, дочернем издании престижного научного журнала Nature. -0-