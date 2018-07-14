Солнечная активность этим летом упала до нуля, заявили ученые

МОСКВА , 13 июл — РИА Новости . Солнечная активность летом 2018 года упала до нуля, и даже большие группы пятен, появляющиеся на солнечном диске, уже не способны на производство вспышек, констатируют российские ученые.

Это дополнительно подтверждают текущие наблюдения одной из наиболее крупных активных областей этого года, появление которой по видимой стороне солнечного диска пока не привело даже к незначительному повышения потоков солнечной радиации.

"Состояние Солнца сейчас соответствует ожидаемому и меняется в полном соответствии с моделями 11-летнего цикла. В частности, все магнитные солнечные поля в настоящий момент концентрируются вблизи экватора. Здесь же, вблизи нулевой солнечной широты, располагаются и все появляющиеся время от времени активные области. В момент выхода Солнца из спячки новые магнитные поля должны начать формироваться на значительно больших широтах, около 30-40 градусов, что будет легко обнаружить. Пока никаких признаков такой эволюции не наблюдается", — отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Несмотря на крупный размер и впечатляющий внешний вид, проходящая сейчас по диску Солнца область, похоже, не оправдает своего названия, считают эксперты.

"Причина в чрезвычайно простой структуре магнитного поля, которая просто не содержит возможностей для вспышечного энерговыделения. Вторым фактором является относительно слабая величина магнитного поля, энергия которого не достаточна для заметных вспышек. Если ничто из этого не изменится, то очередная попытка нашей звезды хоть как-то пробудиться и попугать ближайшее планетное окружение угрозой крупных вспышек, снова закончится неудачей", — поясняют ученые.

По мнению специалистов, никаких вспышечных ресурсов у Солнца, проходящего сейчас через 11-летний минимум, совершенно не осталось и текущим летом наша звезда представляет собой идеальный объект, дарящий исключительно тепло и свет без каких-либо угроз.