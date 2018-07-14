Ещё
Солнечная активность этим летом упала до нуля, заявили ученые
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Солнечная активность этим летом упала до нуля, заявили ученые 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Солнечная активность летом 2018 года упала до нуля, и даже большие группы пятен, появляющиеся на солнечном диске, уже не способны на производство вспышек, констатируют российские ученые.
Это дополнительно подтверждают текущие наблюдения одной из наиболее крупных активных областей этого года, появление которой по видимой стороне солнечного диска пока не привело даже к незначительному повышения потоков солнечной радиации.
"Состояние Солнца сейчас соответствует ожидаемому и меняется в полном соответствии с моделями 11-летнего цикла. В частности, все магнитные солнечные поля в настоящий момент концентрируются вблизи экватора. Здесь же, вблизи нулевой солнечной широты, располагаются и все появляющиеся время от времени активные области. В момент выхода Солнца из спячки новые магнитные поля должны начать формироваться на значительно больших широтах, около 30-40 градусов, что будет легко обнаружить. Пока никаких признаков такой эволюции не наблюдается", — отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Несмотря на крупный размер и впечатляющий внешний вид, проходящая сейчас по диску Солнца область, похоже, не оправдает своего названия, считают эксперты.
"Причина в чрезвычайно простой структуре магнитного поля, которая просто не содержит возможностей для вспышечного энерговыделения. Вторым фактором является относительно слабая величина магнитного поля, энергия которого не достаточна для заметных вспышек. Если ничто из этого не изменится, то очередная попытка нашей звезды хоть как-то пробудиться и попугать ближайшее планетное окружение угрозой крупных вспышек, снова закончится неудачей", — поясняют ученые.
По мнению специалистов, никаких вспышечных ресурсов у Солнца, проходящего сейчас через 11-летний минимум, совершенно не осталось и текущим летом наша звезда представляет собой идеальный объект, дарящий исключительно тепло и свет без каких-либо угроз.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны38
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО29
Бледанс показала знойное фото5
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека82
Умер осужденный с Навальным Петр Офицеров7
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение