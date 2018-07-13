Секретный космолет DARPA грозит развязать новую холодную войну

[html] [/html] Москва , 13 июля — «Вести. Экономика» Boeing совместно с Управлением перспективных исследований Минобороны DARPA ). в рамках программы по освоению космоса XS-1 приступают к созданию сверхзвукового космического самолета под названием Phantom Express. Презентация намечена на 2020 год.

Phantom Express станет первым многоразовым аппаратом военного назначения с подобной конструкцией, способным доставлять полезный груз весом до 1360 килограмм. Особенностью аппарата станет возможность использования ракетных двигателей для скрытного гиперзвукового запуска спутников и оперативного их ремонта.

Кроме того, Phantom Express способен совершать регулярные полеты с периодичностью 1 раз в 10 дней, а стоимость обслуживания аппарата составляет порядка $5 миллионов, что значительно дешевле нынешних расценок на доставку.

В настоящее время для доставки небольших спутников на орбиту американские военные используют четырехступенчатые ракеты-носители Minotaur IV. Они способны нести полезную нагрузку массой 1,73 тонны. Стоимость одного запуска такой ракеты-носителя сегодня составляет около $55 миллионов.

По данным Boeing, новый аппарат будет разработан по типу шаттла. Он получит ракетные двигатели AR-22, конструктивно основанные на двигателях RS-25, устанавливавшихся на «космические челноки» в рамках транспортной программы Space Shuttle.

Компания Aerojet Rocketdyne заявила, что завершила сборку своего первого ракетного двигателя AR-22, построенного для Boeing в рамках секретного проекта.

«Phantom Express опирается на наше наследие многоразового опыта космических полетов, чтобы обеспечить возможность быстрого увеличения и замены возможностей на орбите, которые сталкиваются с растущим набором угроз от потенциальных противников», — сказал президент Aerojet Rocketdyne Эйлин Дрейк. Некоторые эксперты уверены, что использовать новые гиперзвуковые космопланы можно будет для новой холодной войны.

Новый аппарат будет нести дешевую расходуемую вторую ступень. Она будет отвечать за размещение спутников на орбите, после чего будет возвращаться в атмосферу и сгорать. После того, как сборка прототипа завершится, будут проведены его испытания. Boeing должен будет запустить аппарат десять раз подряд в течение десяти дней.

Проект XS-1 стартовал в начале 2014 года в виде тендера на разработку космического беспилотника. В нем приняли участие консорциумы компаний Boeing и Blue Origin, Masten Space Systems и Xcor Aerospace, а также Northrop Grumman и Virgin Galactic.

По своим размерам XS-1 должен быть сопоставим с американским истребителем F-15 Eagle, длиной около 20 метров, высотой — 5,63 метра, а размах крыла — 13,05 метра. Космический беспилотник будут использовать как для военных запусков, так и в коммерческих целях.

В перспективе орбитальные беспилотники будут заниматься разведкой, а также выводить на орбиту небольшие спутники, распределять их там, а также забирать и возвращать на Землю уже отработавшие аппараты.