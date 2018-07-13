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ИКИ РАН продолжит читать «Космические лекции»
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Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал

ИКИ РАН продолжит читать «Космические лекции» 

Коньково 47 минут назад
Фото: Коньково
ИКИ РАН продолжит участвовать в проекте «Космические лекции» Образовательного центра «Сириус», в рамках которого ученые читают лекции для стажеров. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Специалисты из ИКИ РАН прочитают лекции о солнце, земной магнитосфере, исследованиях других планет. Все видео с выступлений можно будет найти на ресурcе «Сириус-онлайн».
Проект «Космические лекции» стартовал в ноябре прошлого года. Первые лекции, посвящённые звездам, галактикам и туманностям, их образованию и эволюции, прочитал Олег Угольников, старший научный сотрудник ИКИ РАН, председатель Центральной предметно-методической комиссии по астрономии Всероссийской олимпиады школьников.
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