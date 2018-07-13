ИКИ РАН продолжит читать «Космические лекции»

ИКИ РАН продолжит участвовать в проекте «Космические лекции» Образовательного центра «Сириус», в рамках которого ученые читают лекции для стажеров. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Специалисты из ИКИ РАН прочитают лекции о солнце, земной магнитосфере, исследованиях других планет. Все видео с выступлений можно будет найти на ресурcе «Сириус-онлайн».

Проект «Космические лекции» стартовал в ноябре прошлого года. Первые лекции, посвящённые звездам, галактикам и туманностям, их образованию и эволюции, прочитал Олег Угольников, старший научный сотрудник ИКИ РАН, председатель Центральной предметно-методической комиссии по астрономии Всероссийской олимпиады школьников.