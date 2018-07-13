Ученые впервые создали эмбрионы носорогов вымершего вида

Международная группа ученых недавно успешно воссоздала эмбрионы северных белых носорогов, которые считаются вымершим видом. С помощью гибридных эмбрионов ученые попытаются восстановить численность животных.

Напомним, что в марте 2018 года умер последний самец северного белого носорога. Для вида это значит одно — вымирание. Но ученые решили не сдаваться, и попытались «клонировать» носорога.

Этой весной специалисты проанализировали ядерную ДНК нескольких животных, полученную около 30 лет назад из замороженных клеток носорогов, и заявили, что она может подойти для клонирования.

И на днях авторы исследования заявили, что у них получилось создать гибридных эмбрионов. Для этого ученые извлекли яйцеклетку у самок носорогов ближайших родственных подвидов, южных белых носорогов.

Это была рискованная процедура, так как яичники находятся близко к «огромной артерии». Если ее случайно задеть, то животное погибнет, — рассказал ученый Томас Хильдебрандт.

После этого специалисты оплодотворили яйцеклетку, используя сперму, которую несколько лет назад собрали и заморозили у носорогов.

На сегодняшний день гибридные эмбрионы развились до бластоцист — стадии развития, при которой их можно пересадить самкам.

Ученые признаются, что они стали первыми, кому удалось довести эксперимент с эмбрионами носорогов до такого состояния. Пока эмбрионы находятся в заморозке, но скоро их попытаются имплантировать в суррогатную самку, используя экстракорпоральное оплодотворение.

В ходе исследования ученые также надеются извлечь яйцеклетки из двух живых самок носорогов, чтобы создать эмбрионы на 100% северных белых единорогов.

Если эксперимент удастся, то через три года на свет появится первый детеныш северного белого носорога.