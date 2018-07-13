Роскосмос готов делиться с НАСА местами в «Союзах» и после 2019 года

МОСКВА , 13 июл — РИА Новости "Роскосмос" готов предоставить американским астронавтам места в российских «Союзах» для полета на Международную космическую станцию в случае задержки в создании частных американских космических кораблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В настоящее время НАСА через Boeing купило места в российских кораблях «Союз» до 2019 года включительно. Ранее сообщалось, что американские власти выражают озабоченность тем, что создание частных американских космических кораблей задерживается. ""Роскосмос" готов к продолжению сотрудничества по программе МКС, в том числе и в вопросах доставки астронавтов на станцию", — сказали в госкорпорации.