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Роскосмос готов делиться с НАСА местами в «Союзах» и после 2019 года
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Роскосмос готов делиться с НАСА местами в «Союзах» и после 2019 года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Роскосмос" готов предоставить американским астронавтам места в российских «Союзах» для полета на Международную космическую станцию в случае задержки в создании частных американских космических кораблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
В настоящее время НАСА через Boeing купило места в российских кораблях «Союз» до 2019 года включительно. Ранее сообщалось, что американские власти выражают озабоченность тем, что создание частных американских космических кораблей задерживается.
""Роскосмос" готов к продолжению сотрудничества по программе МКС, в том числе и в вопросах доставки астронавтов на станцию", — сказали в госкорпорации.
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