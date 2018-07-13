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Парк Юрского периода может стать реальностью
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Парк Юрского периода может стать реальностью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Возможно, мы сможем увидеть воскресшего мамонта, пещерного льва и доисторического голубя благодаря клонированию.
Технологии клонирования и изменения клеток ДНК теперь могут помочь ученым воскрешать вымерших животных. И касается это не только видов, которые исчезли с лица земли совсем недавно, говорится на сайте РИА «Новости». У исследователей вполне может получиться создать почти парк Юрского периода, если удастся разработать технологию разморозки клеток.
О клонировании для восстановления вымерших видов ученые задумывались уже давно. Вновь эту проблему подняли, когда в марте этого года умер единственный в мире самец северного белого носорога по кличке Судан. Теперь в мире остались только две самки, что делает невозможным воспроизводство вида естественным путем. Именно поэтому, чтобы сохранить этих млекопитающих, решено было использовать новейшие репродуктивные технологии. Предполагается искусственно создать эмбрион с использованием генетического материала Судана и яйцеклеток двух оставшихся в живых самок, а вынашивать маленького носорога будет суррогатная мать из популяции африканских их африканских сородичей.
Но ведь есть животные, которые вымерли много лет назад. Например, мамонты или динозавры. Но тут с «разведением» этих гигантов возникнут проблемы. Дело в том, что клетки начинают разрушаться даже в идеальных условиях вечной мерзлоты. И через 158 тысяч лет большая половина их уже не подлежит восстановлению. А тот материал, который в замороженном виде кажется подходящим для клонирования, при разморозке разрушается. Технологию сохранения клетки после размораживания ученые еще не придумали.
Однако, исследователи не теряют оптимизма. В 2011 году ученым из Пенсильванского университета удалось реконструировать ДНК мамонта на 70%. И теперь этот генетический код пытаются «привить» африканским слонам. Но тут возникает еще одна проблема — современные слоны и мамонты, дальние родственники. И гибрид, который получается сейчас практический нежизнеспособен. Единственный детеныш, который был отдаленно похож на своего предка, прожил всего 12 дней.
Куда больше шансов у пещерного льва. У него с современными представителями семейства кошачьих больше общего, чем у мамонтов со слонами. И генетического материала этого древнего животного в распоряжении ученых достаточно. Пока попытки «скрестить» современных и древних кошек успехом не увенчались, но ученые не теряют надежды.
А вот один из самых древних представителей семейства пернатых — странствующих голубь вымер только в начале XX века. И теперь над его «воскрешением» трудится целая группа ученых, которые обещают, что к 2025 году его снова можно будет увидеть в небе.
Однако, некоторые коллеги исследователей весьма скептически относятся к идее воскрешения вымерших животных. Ведь вернуть их к жизни это одно, а поддерживать их количество в дикой природе — совершенно другая проблема, требующая колоссальных затрат. И разорваться между задачами по поддержанию вымирающих видов и вновь воскрешенных будет просто невозможно.
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