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Видео: Пролетевший мимо Земли астероид внезапно раздвоился
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Видео: Пролетевший мимо Земли астероид внезапно раздвоился 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA заявили о том, что пролетевший в июне 2018 года мимо Земли астероид 2017 YE5 оказался двойной системой объектов.
Как сообщается на сайте агентства, астероид был обнаружен 21 декабря 2017 года. Однако до конца июня текущего года о нем почти ничего не было известно. Более того ученые были уверены, что наблюдают за одним астероидом.
21 июня он максимально сблизился с Землей, пролетев мимо нашей планеты на расстоянии около шести миллионов километров. Это в 16 раз превышает дистанцию между Землей и Луной. Наблюдения, проведенные 21 и 22 июня системой NASA Goldstone Solar System Radar, впервые показали, что объект 2017 YE5 может быть бинарным.
Для проверки гипотезы обсерватории объединили усилия и обменялись данными, полученными в ходе наблюдений с 21 по 26 июня. Это помогло установить, что астероид 2017 YE5 состоит из двух отдельных объектов, которые вращаются друг вокруг друга с периодом 20-24 часа.
Радарные изображения показали, что объекты крупнее, чем предполагалось изначально. Расчеты строились на основе анализа их объединенной оптической яркости. Новое исследование показало, что они отражают меньше солнечного света, чем считалось, и, вероятно, являются темными, как древесный уголь.
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