Астрономы обнаружили ещё один редкий двойной астероид

Впервые этот астероид был обнаружен в конце прошлого года. Теперь же учёным стало известно о том, что это небесное тело состоит из двух частей, и диаметр каждого из которых составляет девятьсот метров.

Недавно именно этот астероид пролетал мимо нашей планеты на рекордно близком расстоянии в шесть миллионов километров. Первые наиболее точные данные об этом объекте были получены в конце прошлого месяца, однако ввиду определённого угла обзора было непонятно, является ли это тело бинарным или же состоит из двух отдельных объектов, соединённых воедино, как в случае с кометой Чурюмова.

Для того, чтобы определить природу этого астероида были подключены новые обсерватории, в результате чего всё-таки удалось определить, что астероид состоит из двух отдельных, ничем не связанных частей, которые способны вращаться друг вокруг друга. Полный цикл оборота составляет от двадцати до двадцати четырёх часов. Кроме того, ввиду радарных исследований оказалось, что реальный размер объектов этой системы значительно больше, чем было определено оптическим методом ранее. И теперь можно смело говорить о том, что основные компоненты астероида тёмного цвета.

Отметим, что согласно недавнему исследованию учёных оказалось, что около пятнадцати процентов всех околоземных астероидов, размер которых превышает двести метров, представляют собой сдвоенные тела. Первая имеет значительные объёмы, тогда как вторая частица гораздо меньше и представляет собой что-то вроде спутника. А вот двойные астероиды с двумя равными частями — это большая редкость, и данное тело стало четвёртым за всю историю изучения космоса.