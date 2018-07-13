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Пять молодых ученых из Ижевска получили президентские гранты
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Пять молодых ученых из Ижевска получили президентские гранты 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Пять молодых ученых из Ижевска по итогам конкурса «Российского научного фонда» (РНФ) получат президентские гранты. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
В перечень проектов по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными», вошли работы двух представителей Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова (ИжГТУ) и один проект представителя Удмуртского государственного университета (УдГУ).
Доцент кафедры «Мехатронные системы» Юрий Караваев презентовал проект «Динамика мобильных робототехнических систем в условиях действия переменных диссипативных сил» и занял 27 позицию из 503. По сообщению пресс-службы министерства образования и науки Удмуртской Республики, ученый получит грант на сумму 1,4 млн рублей.
31 место занял старший преподаватель кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления» Денис Касимов с проектом «Разработка и экспериментальное исследование методов автоматического поиска и описания объектов изображений на основе контекстно-зависимых стратегий моделирования рассуждений на пространственно-распределенных данных». Он получит поддержку в 1,5 млн рублей.
Кандидат физико-математические науки Евгений Ветчанин из УдГУ занял 33 позицию списка. Его проект носит название «Исследование динамики робототехнических систем, управляемых внутренними механизмами». По данным РНФ, он получит грант на сумму от 1,5 до 2 млн рублей.
Второй конкурс был направлен на поддержку нового поколения научных лидеров. Проект кандидата технических наук Людмилы Волковой «Разработка технологий диагностики технического состояния металлоконструкций магистральных газопроводов» занял 276 место из 313. Размер гранта составит до 5 млн рублей ежегодно, продолжительностью 3 года.
«За эти средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя молодежную научную группу, чтобы реализовать этот проект в качестве руководителей», — пишут на сайте фонда.
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