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Где можно увидеть солнечное затмение в пятницу 13 июля
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Где можно увидеть солнечное затмение в пятницу 13 июля 

Все новости Новосибирской области 43 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Наблюдать за затмением смогут жители Новой Зеландии, Австралии и ученые антарктической станции Кейси, — пишут »Известия».
— Затмение начнется после полудня. Спустя 40 минут, в 06.20 по московскому времени (06:20 мск), на юго-востоке Австралии можно будет увидеть, как Луна закроет 3,5% поверхности Солнца. Жители новозеландского острова Стюарт смогут наблюдать за тем, как скроется 0,07% солнечной поверхности».
Больше всех повезет ученым из Антарктики, которые увидят, как спутник Земли заслонит 20% Солнца. В последний раз, в пятницу 13-го, суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года. В следующий раз явление повторится только в 2080 году.
«13 июля частное солнечное затмение можно будет наблюдать в южной части Индийского океана, между Австралией и Антарктидой, — добавили в Малом планетарии Новосибирска. — А вот в ночь на 28 июля на значительной территории России (кроме самых северных районов и Дальнего Востока) появится возможность наблюдать полное лунное затмение. Его полная фаза начнется в 19.30 и завершится в 21.13 по Всемирному времени. Продолжительность полного теневого затмения — 1 час 44 минуты. В это время Луна будет находиться вблизи апогея орбиты в созвездии Козерога, это явление продолжится дольше обычного. Наилучшие условия для наблюдения затмения сложатся в южных регионах страны. В самом Новосибирске затмение будет видно полностью, и при заходе Луны будет полутеневым».
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