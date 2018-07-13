Где можно увидеть солнечное затмение в пятницу 13 июля

— Затмение начнется после полудня. Спустя 40 минут, в 06.20 по московскому времени (06:20 мск), на юго-востоке Австралии можно будет увидеть, как Луна закроет 3,5% поверхности Солнца. Жители новозеландского острова Стюарт смогут наблюдать за тем, как скроется 0,07% солнечной поверхности».

Больше всех повезет ученым из Антарктики, которые увидят, как спутник Земли заслонит 20% Солнца. В последний раз, в пятницу 13-го, суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года. В следующий раз явление повторится только в 2080 году.