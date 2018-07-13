Ещё
Ученые разрабатывают одежду, способную заряжать телефон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разрабатывают одежду, способную заряжать телефон 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Инженеры из Университета Цинциннати в США работают над созданием инновационной ткани из углерода для одежды, которая сможет заряжать различные электронные устройства, сообщает Science Daily.
Отмечается, что за основу для ткани взяты углеродные нанотрубки, которые «выращивают» на кварцевых кремниевых пластинах в вакуумной камере в ходе процесса, называемого химическим осаждением из паровой фазы.
В результате нанотрубки формируют маленький волокнистый квадрат, который можно превратить в текстильную ткань, растянув над промышленной катушкой. Эта нить похожа на шелковую нить паука, и ее можно вплетать в различные ткани.
По словам ученых, углеродные нанотрубки от других материалов отличает ряд уникальных свойств: высокая прочность, хорошая проводимость, большая площадь поверхности и высокая термостойкость.
Углеродные нити можно использовать в различных устройствах, начиная от датчиков тяжелых металлов и заканчивая суперконденсаторами и аккумуляторами. Углеродные нанотрубки могут заменить медный провод в автомобилях и самолетах, тем самым уменьшив вес машин и повысив эффективность использования топлива.
Отмечается, что разработкой ученых заинтересовались и военные США. Новая ткань сможет заряжать многочисленные электронные устройства в арсенале солдат, включая фонари, приборы ночного видения и коммуникационные устройства, и, таким образом, даст им заметное преимущество в бою.
"В прошлом металлы доминировали в производстве товаров, но я думаю, что углерод заменит их во многих областях. Начнётся новая эпоха — углеродная революция", — считает профессор Марк Шульц, один из руководителей исследования.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала замену «Армате»57
В Солсбери произошел новый инцидент227
Обсуждение Украины начало раздражать Европу61
РФ грозит новое сокращение населения88
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками372
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение