Ученые разрабатывают одежду, способную заряжать телефон

МОСКВА , 13 июл — РИА Новости . Инженеры из Университета Цинциннати США работают над созданием инновационной ткани из углерода для одежды, которая сможет заряжать различные электронные устройства, сообщает Science Daily.

Отмечается, что за основу для ткани взяты углеродные нанотрубки, которые «выращивают» на кварцевых кремниевых пластинах в вакуумной камере в ходе процесса, называемого химическим осаждением из паровой фазы.

В результате нанотрубки формируют маленький волокнистый квадрат, который можно превратить в текстильную ткань, растянув над промышленной катушкой. Эта нить похожа на шелковую нить паука, и ее можно вплетать в различные ткани.

По словам ученых, углеродные нанотрубки от других материалов отличает ряд уникальных свойств: высокая прочность, хорошая проводимость, большая площадь поверхности и высокая термостойкость.

Углеродные нити можно использовать в различных устройствах, начиная от датчиков тяжелых металлов и заканчивая суперконденсаторами и аккумуляторами. Углеродные нанотрубки могут заменить медный провод в автомобилях и самолетах, тем самым уменьшив вес машин и повысив эффективность использования топлива.

Отмечается, что разработкой ученых заинтересовались и военные США. Новая ткань сможет заряжать многочисленные электронные устройства в арсенале солдат, включая фонари, приборы ночного видения и коммуникационные устройства, и, таким образом, даст им заметное преимущество в бою.

"В прошлом металлы доминировали в производстве товаров, но я думаю, что углерод заменит их во многих областях. Начнётся новая эпоха — углеродная революция", — считает профессор Марк Шульц, один из руководителей исследования.