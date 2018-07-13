«Роскосмос» и «Росатом» обсудят дорожную карту сотрудничества

"В соответствии с ранее заявленной гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным установкой на тесную кооперацию с «Росатомом» руководство обеих госкорпораций намерено рассмотреть дорожную карту по сотрудничеству в таких областях, как суперкомпьютерные технологии и программное обеспечение, создание компонентой базы и новых материалов, а также использование технологий малой энергетики в космической деятельности", — отмечалось в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

Участие во встрече примут также представители ведущих предприятий, входящих в периметр госкорпораций.

Ранее Рогозин в своем микроблоге в Twitter назвал важным конкурентным преимуществом «Роскосмоса» «огромный потенциал технологического сотрудничества с мировым лидером ядерной энергетики — „Росатомом“.

Реализуемые проекты

Специалисты входящего в „Росатом“ Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородская область ) разработали проект Межотраслевого распределенного комплексного центра испытаний (МРКЦИ), который поможет решать задачу повышения устойчивости электронно-компонентной базы спутников к опасному космическому излучению.

Как сообщали РИА Новости во ВНИИЭФ, предполагается создать не имеющую аналогов в России технологию, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу и радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов. Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов.

Кроме того, как сообщали агентству в саровском ядерном центре, во ВНИИЭФ планируется создать Центр космического приборостроения, в котором будут производить приборы для изучения Вселенной, а также для навигации по рентгеновским пульсарам в дальнем космосе как альтернативы системам ГЛОНАСС и GPS. Ожидаемая дата ввода ЦКП в работу — начало 2019 года.

»Росатом" и «Роскосмос» участвуют в проекте по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Цель проекта — обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности. Как считается, технические решения, заложенные в концепцию транспортно-энергетического модуля, позволят решать широкий спектр космических задач, включая программы исследования Луны и исследовательские миссии к дальним планетам, создание на них автоматических баз.

Важной составляющей сотрудничества «Росатома» и «Роскосмоса» является внедрение на предприятиях ракетно-космической отрасли РФ цифровых «атомных» разработок. Так, в 2016 году директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил в интервью РИА Новости, что рассматриваются возможности применения на предприятиях Роскосмоса цифровых технологий проектирования и подготовки производства, разработанных в саровском ядерном центре, и что пилотной площадкой для оценки возможности цифровизации в части управления предприятием определено АО «Российские космические системы»

Также сообщалось, что созданную во ВНИИЭФ систему управления жизненным циклом планируется использовать на космодроме Восточный. А программные продукты ВНИИЭФ используются для расчета воздействий запусков ракет-носителей на состояние стартовой инфраструктуры на Восточном.