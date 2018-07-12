Ещё
В России научились управлять космическими аппаратами через интернет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России научились управлять космическими аппаратами через интернет 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Специалисты РКК «Энергия» и Института прикладной математики РАН им. М. В. Келдыша за время работы в космосе спутниковой платформы ТНС-О №2 испытали уникальный метод управления малыми космическими аппаратами через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Одним из достижений эксперимента в процессе работы на орбите ТНС-0 № 2 стало практическое испытание применения в качестве канала управления и обмена данными системы спутниковой связи «Глобалстар». Использование спутниковой системы связи позволяет подключаться к спутнику из любого места на Земле или в космосе, где есть доступ к сети Интернет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время работы ТНС-О №2 на орбите было проведено 3 577 сеансов связи общей длительностью более 136 часов. При этом устройство работает уже вдвое больше запланированного срока активного существования. Подчёркивается, что для поддержания резервного канала связи использовалась установленная на борту спутника УКВ-радиостанция.
«Одним из важнейших экспериментов, проведенных на борту ТНС-0 № 2, стало испытание созданной в холдинге «Российские космические системы» автономной системы навигации. Её данные позволили с высокой точностью наводить УКВ-антенны ЦУПа для установления связи с аппаратом», — также рассказали в Роскосмосе.
В ходе эксперимента было доказано, что точность прибора обеспечивает независимость контроля орбиты спутниковой платформы от иностранных наземных систем типа NORAD, которую чаще всего используют создатели спутников нанокласса.
Парламентская газета: последние новости
Дальневосточные учёные создали новый материал для звукоизоляции Новгородские учёные разработали инновационный протез Специалисты завершили очередной этап испытаний корабля «Федерация»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент140
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками334
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала104
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение