В России научились управлять космическими аппаратами через интернет

Специалисты РКК «Энергия» и Института прикладной математики РАН им. М. В. Келдыша за время работы в космосе спутниковой платформы ТНС-О №2 испытали уникальный метод управления малыми космическими аппаратами через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Одним из достижений эксперимента в процессе работы на орбите ТНС-0 № 2 стало практическое испытание применения в качестве канала управления и обмена данными системы спутниковой связи «Глобалстар». Использование спутниковой системы связи позволяет подключаться к спутнику из любого места на Земле или в космосе, где есть доступ к сети Интернет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы ТНС-О №2 на орбите было проведено 3 577 сеансов связи общей длительностью более 136 часов. При этом устройство работает уже вдвое больше запланированного срока активного существования. Подчёркивается, что для поддержания резервного канала связи использовалась установленная на борту спутника УКВ-радиостанция.

«Одним из важнейших экспериментов, проведенных на борту ТНС-0 № 2, стало испытание созданной в холдинге «Российские космические системы» автономной системы навигации. Её данные позволили с высокой точностью наводить УКВ-антенны ЦУПа для установления связи с аппаратом», — также рассказали в Роскосмосе

В ходе эксперимента было доказано, что точность прибора обеспечивает независимость контроля орбиты спутниковой платформы от иностранных наземных систем типа NORAD, которую чаще всего используют создатели спутников нанокласса.