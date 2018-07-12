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В мексиканской пирамиде обнаружен древний храм
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В мексиканской пирамиде обнаружен древний храм 

News.ru 4 часа назад
Необычное открытие сделали мексиканские учёные. В основании древней пирамиды, как оказалось, находится храм ацтеков. Святыня могла бы так и остаться скрытой от посторонних глаз, если бы не землетрясение.
В ходе обследования пострадавшей от подземных толчков пирамиды Теопансолко в штате Морелос археологи обнаружили ещё более древнее сооружение, сообщили в Национальном институте антропологии и истории Мексики.
Специалисты предполагают, что это был храм, воздвигнутый в честь ацтекского бога дождя и грома Тлалоку.
Ранее News.ru писал, что учёные обнаружили доказательства появления наших предков в Китае около двух миллионов лет назад. Главным аргументом в пользу этой теории являются найденные палеонтологами древние орудия труда.
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