В мексиканской пирамиде обнаружен древний храм

Необычное открытие сделали мексиканские учёные. В основании древней пирамиды, как оказалось, находится храм ацтеков. Святыня могла бы так и остаться скрытой от посторонних глаз, если бы не землетрясение.

В ходе обследования пострадавшей от подземных толчков пирамиды Теопансолко в штате Морелос археологи обнаружили ещё более древнее сооружение, сообщили в Национальном институте антропологии и истории Мексики.

Специалисты предполагают, что это был храм, воздвигнутый в честь ацтекского бога дождя и грома Тлалоку.