Ещё
«Сталевары» предложили новый способ изготовления фотопереключаемых устройств на графене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сталевары» предложили новый способ изготовления фотопереключаемых устройств на графене 

Чердак 5 часов назад
Фото: Чердак
Исследователи из НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из США предложили новые двухслойные фотопереключаемые структуры на основе графена. Они сохраняют присущую графену высокую проводимость и подвижность электронов. До сих пор проводимость всех фотопереключаемых структур была заметно ниже. Соответствующая статья опубликована в Advanced Materials.
Ученые использовали специальное экспериментальное устройство, выполненное на кремниевой подложке и покрытое диоксидом кремния. На нем разместили два электрода, состоящие из хрома и золота. Между электродами закрепили пластинку графена (одноатомного углерода). При контакте азобензола (C6H5N=NC6H5) с графеном начинали возникать катионы диазониевых солей. Под действием ультрафиолетового излучения азобензол переходил от цис— к транс-форме.
Эти две формы отличаются между собой тем, что в цис-изомере два атома водорода из разных фенильных колец оказываются в одном и том же месте, что ведет к их отталкиванию. В итоге оно скручивает молекулы и разрушает единую систему общих π-орбиталей. В транс-изомере этого не происходит, поэтому образуется единая система из семи сопряженных π-связей. Цис-изомер вещества бесцветен и менее устойчив, а транс-изомер окрашен в синеватый цвет. Облучение ультрафиолетом в эксперименте привело к образованию цис-изомера и обесцвечиванию; а облучение видимым светом — к получению транс-изомера и появлению синеватой окраски.
Фотопереключаемое графеновое устройство потенциально может быть использовано в системах передачи информации, а также в виде высокочувствительного сенсора. Что важно, в опытах было показано, что реакция на облучение сохраняется даже после множества циклов, а значит ресурс таких систем потенциально довольно высок.
Новое устройство фактически является двухслойным — кроме базового графенового слоя есть и покрывающие его молекулы азобензола. За счет того, что первый (графеновый) слой в опыте не повреждался, он и показал высокую проводимость и подвижность электронов. Это выгодно отличает предложенную схему от ранее использованных другими научными группами монослойных, чисто графеновых систем.
Чердак: последние новости
«Вакансии» кислорода и магний помогли наночастицам превратить углекислый газ в метанол Человек покинул Африку и захватил Китай более двух миллионов лет назад Блазар «обстрелял» Антарктиду нейтрино высоких энергий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент140
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками334
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала104
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение