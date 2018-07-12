«Сталевары» предложили новый способ изготовления фотопереключаемых устройств на графене

Исследователи из НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из США предложили новые двухслойные фотопереключаемые структуры на основе графена. Они сохраняют присущую графену высокую проводимость и подвижность электронов. До сих пор проводимость всех фотопереключаемых структур была заметно ниже. Соответствующая статья опубликована в Advanced Materials.

Ученые использовали специальное экспериментальное устройство, выполненное на кремниевой подложке и покрытое диоксидом кремния. На нем разместили два электрода, состоящие из хрома и золота. Между электродами закрепили пластинку графена (одноатомного углерода). При контакте азобензола (C6H5N=NC6H5) с графеном начинали возникать катионы диазониевых солей. Под действием ультрафиолетового излучения азобензол переходил от цис— к транс-форме.

Эти две формы отличаются между собой тем, что в цис-изомере два атома водорода из разных фенильных колец оказываются в одном и том же месте, что ведет к их отталкиванию. В итоге оно скручивает молекулы и разрушает единую систему общих π-орбиталей. В транс-изомере этого не происходит, поэтому образуется единая система из семи сопряженных π-связей. Цис-изомер вещества бесцветен и менее устойчив, а транс-изомер окрашен в синеватый цвет. Облучение ультрафиолетом в эксперименте привело к образованию цис-изомера и обесцвечиванию; а облучение видимым светом — к получению транс-изомера и появлению синеватой окраски.

Фотопереключаемое графеновое устройство потенциально может быть использовано в системах передачи информации, а также в виде высокочувствительного сенсора. Что важно, в опытах было показано, что реакция на облучение сохраняется даже после множества циклов, а значит ресурс таких систем потенциально довольно высок.

Новое устройство фактически является двухслойным — кроме базового графенового слоя есть и покрывающие его молекулы азобензола. За счет того, что первый (графеновый) слой в опыте не повреждался, он и показал высокую проводимость и подвижность электронов. Это выгодно отличает предложенную схему от ранее использованных другими научными группами монослойных, чисто графеновых систем.