Сибирские учёные создали антимикробный лак

Эксперты из Института неорганической химии имени А. В. Николаева создали антимикробный лак — вещество будет применяться в качестве напольного покрытия в медучреждениях, сообщает «Русская планета».

Отмечается, что разработка способна уничтожить большую часть микробов на определённой поверхности. Кроме того, лак имеет длительное действие, тогда как применяемые сегодня в больницах методы дезинфекции — кварцевание, обработка хлором — лишь временный эффект.

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Нередко в учреждениях здравоохранения используют также вещества на основе серебра и меди, однако они могут испортить внешний вид поверхности, а также могут вызывать аллергические реакции.

В основе представленного учёными лака — смесь молибдена и видоизменённого тефлона.