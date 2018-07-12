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Сибирские учёные создали антимикробный лак
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Сибирские учёные создали антимикробный лак 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты из Института неорганической химии имени А. В. Николаева создали антимикробный лак — вещество будет применяться в качестве напольного покрытия в медучреждениях, сообщает «Русская планета».
Отмечается, что разработка способна уничтожить большую часть микробов на определённой поверхности. Кроме того, лак имеет длительное действие, тогда как применяемые сегодня в больницах методы дезинфекции — кварцевание, обработка хлором — лишь временный эффект.
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Нередко в учреждениях здравоохранения используют также вещества на основе серебра и меди, однако они могут испортить внешний вид поверхности, а также могут вызывать аллергические реакции.
В основе представленного учёными лака — смесь молибдена и видоизменённого тефлона.
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