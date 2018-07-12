Ещё
Древнейшим цветом на Земле оказался розовый
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Древнейшим цветом на Земле оказался розовый 

Мир24 1 час назад
Самым древним цветом на нашей планете оказался розовый, заявили ученые. Данный оттенок оказался старше, чем животные, и помог объяснить, почему для возникновения млекопитающих потребовалось так много времени.
Молекулы ярко-розового цвета возрастом 1,1 млрд лет обнаружили глубоко в скальной породе пустыни Сахара. Они оказались примерно на полмиллиарда лет старше, чем все пигменты, которые удавалось обнаружить ранее.
Чтобы извлечь и проанализировать их, ученым пришлось раскрошить фрагмент древней скалы.
По мнению исследователей, частицы представляют собой органические остатки хлорофилл древних фотосинтезирующих организмов, обитавших в давно исчезнувшем океане, сообщает The Independent.
«Точный анализ древних пигментов подтвердил, что крошечные цианобактерии доминировали в основании пищевой цепи в океанах миллиард лет назад, что помогает объяснить, почему животные не существовали в то время», — пояснил участник исследования, доктор Нур Генели (ANU Research School of Earth Sciences).
Специалисты также пришли к выводу, что в древних океанах было недостаточно питательных водорослей, что препятствовало развитию сложных форм жизни.
Океаны цианобактерий начали исчезать примерно 650 миллионов лет назад. Одновременно с этим по Земле начали быстро распространяться водоросли. Они и обеспечили приток энергии, требуемой для эволюции сложных экосистем.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Умные колонки» от «Яндекса» вызвали ажиотаж в Москве «Саймон» начал помогать экипажу МКС Вымирание видов на Земле значительно ускорилось
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС47
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии138
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом160
Путин нашел для Мутко новую работу43
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения23
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение