Древнейшим цветом на Земле оказался розовый

Самым древним цветом на нашей планете оказался розовый, заявили ученые. Данный оттенок оказался старше, чем животные, и помог объяснить, почему для возникновения млекопитающих потребовалось так много времени.

Молекулы ярко-розового цвета возрастом 1,1 млрд лет обнаружили глубоко в скальной породе пустыни Сахара. Они оказались примерно на полмиллиарда лет старше, чем все пигменты, которые удавалось обнаружить ранее.

Чтобы извлечь и проанализировать их, ученым пришлось раскрошить фрагмент древней скалы.

По мнению исследователей, частицы представляют собой органические остатки хлорофилл древних фотосинтезирующих организмов, обитавших в давно исчезнувшем океане, сообщает The Independent

«Точный анализ древних пигментов подтвердил, что крошечные цианобактерии доминировали в основании пищевой цепи в океанах миллиард лет назад, что помогает объяснить, почему животные не существовали в то время», — пояснил участник исследования, доктор Нур Генели (ANU Research School of Earth Sciences).

Специалисты также пришли к выводу, что в древних океанах было недостаточно питательных водорослей, что препятствовало развитию сложных форм жизни.

Океаны цианобактерий начали исчезать примерно 650 миллионов лет назад. Одновременно с этим по Земле начали быстро распространяться водоросли. Они и обеспечили приток энергии, требуемой для эволюции сложных экосистем.

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