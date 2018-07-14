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Самый большой телескоп в мире обнаружил уже 43 пульсара
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Самый большой телескоп в мире обнаружил уже 43 пульсара 

Свободная пресса 10 минут назад
Китайский радиотелескоп FAST — самый большой телескоп в мире, установленный в провинции на юго-западе Китая — за время своей работы, начавшейся 25 сентября 2016 года, обнаружил уже 43 пульсара.
Как пишет газета Жэньминь жибао он-лайн, FAST размещён в естественном карстовом углублении в горном районе на территории уезда Пинтан.
Одной из основных задач астрономического инструмента является обнаружение пульсаров. В начале 2018 года телескоп впервые нашел миллисекундный пульсар на расстоянии около 4000 световых лет от Земли.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что строительство крупнейшего в мире радиотелескопа FAST (радиотелескоп с 500-метровой апертурой), площадь которого равняется площади 30 футбольных полей, началось в марте 2011 года. Телескоп находится высоко в горах в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.
Телескоп в диаметре составляет 500 м и состоит из 4450 панелей. Периметр конструкции равняется 1,6 км. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд юаней.
Справка «СП»
Пульсары появляются в результате взрывов сверхновых звёзд. Их изучение, по мнению ученых, поможет углубить знания о гравитационных волнах, черных дырах и других астрономических явлениях.
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