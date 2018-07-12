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Китайский телескоп FAST обнаружил уже 43 пульсара
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Китайский телескоп FAST обнаружил уже 43 пульсара 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Гуйян, 12 июля /Синьхуа/ — Китайский радиотелескоп FAST /Five hundred meter Aperture Spherical Telescopе/, установленный в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, за время своей работы, начавшейся 25 сентября 2016 года, обнаружил уже 43 пульсара. Об этом сообщили в четверг информагентству Синьхуа на провинциальном собрании, посвященном награждению специалистов в сфере науки и техники.
FAST размещен в естественном карстовом углублении в горном районе на территории уезда Пинтан. Одной из основных задач астрономического инструмента является обнаружение пульсаров. В этом году телескоп впервые нашел миллисекундный пульсар на расстоянии около 4000 световых лет от Земли.
Пульсары появляются в результате взрывов сверхновых звезд. Их изучение, по мнению ученых, поможет углубить знания о гравитационных волнах, черных дырах и других астрономических явлениях. -0-
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