Китай запустит во втором полугодии первый спутник своей глобальной системы спутниковой связи

Чанша, 12 июля / Синьхуа / — Китай запустит во втором полугодии первый спутник своей глобальной системы спутниковой связи, получившей название «Хунъянь» /"Сухонос"/. Об этом стало известно на проходящем в г. Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/ форуме по вопросам аэрокосмической и морской техники.

Образовывать систему «Хунъянь» будут несколько сотен низкоорбитальных спутников, связанных между собой межспутниковой линией связи /ISL/. Формирование каркаса спутниковой сети планируется завершить в 2023 году.

Система «Хунъянь» призвана оказывать в глобальном масштабе услуги по обеспечению мобильной связи и широкополосных коммуникаций, отметил директор Китайского института космических технологий Чжан Хунтай. Как он ожидает, эта система будет востребована, в частности, в связи с внедрением интернета вещей пятого поколения.

Институт космических технологий также работает над созданием коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли с разрешением до 0,5 м, сообщил эксперт. -0-