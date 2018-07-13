Ещё
Китай запустит первый спутник своей глобальной системы связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай запустит первый спутник своей глобальной системы связи 

Свободная пресса 2 часа назад
В ближайшее время Китай запустит первый спутник своей глобальной системы спутниковой связи, получившей название «Сухонос».
Формирование каркаса этой системы, состоящей из несколько сотен низкоорбитальных спутников, связанных между собой межспутниковой линией связи (ISL), планируется завершить в 2023 году, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
По данным издания, которое ссылается на участников форума по вопросам аэрокосмической и морской техники, проходящего сейчас в одной из провинций Центрального Китая, система «Сухонос» призвана оказывать в глобальном масштабе услуги по обеспечению мобильной связи и широкополосных коммуникаций.
Ожидается, что эта система будет востребована, в частности, в связи с внедрением Интернета нового поколения.
В настоящее время Институт космических технологий также работает над созданием коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли с разрешением до 0,5 м.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что В Китае успешно разработали ракету с двигателем на метане и жидком кислороде
Новости Китая: В Китае началось строительство обсерватории для наблюдения за космическим излучением
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Китайские ученые: хранить углекислый газ можно на дне океана Китайские учёные близки к созданию компьютерного чипа нового поколения «Лыбидь» Порошенко выдавит Россию из космоса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании228
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений522
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу37
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение