Китай запустит первый спутник своей глобальной системы связи

В ближайшее время Китай запустит первый спутник своей глобальной системы спутниковой связи, получившей название «Сухонос».

Формирование каркаса этой системы, состоящей из несколько сотен низкоорбитальных спутников, связанных между собой межспутниковой линией связи (ISL), планируется завершить в 2023 году, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

По данным издания, которое ссылается на участников форума по вопросам аэрокосмической и морской техники, проходящего сейчас в одной из провинций Центрального Китая, система «Сухонос» призвана оказывать в глобальном масштабе услуги по обеспечению мобильной связи и широкополосных коммуникаций.

Ожидается, что эта система будет востребована, в частности, в связи с внедрением Интернета нового поколения.

В настоящее время Институт космических технологий также работает над созданием коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли с разрешением до 0,5 м.

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