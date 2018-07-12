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Airbus построит аппараты, которые доставят образцы грунта с Марса на Землю
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Airbus построит аппараты, которые доставят образцы грунта с Марса на Землю 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Концерн Airbus выиграл проведение двух исследований Европейского космического агентства (ЕSA) для разработки аппаратов Sample Fetch Rover и Earth Return Orbiter, которые будут играть ключевую роль в межпланетной миссии по доставке образцов грунта с Марса на Землю до конца следующего десятилетия.
"Роверы Sample Fetch Rover и Earth Return Orbiter являются частью планируемой ЕКА и NASA космической миссии Mars Sample Return Mission. Ожидается, что она будет одобрена на совете ЕКА на министерском уровне в 2019 году", — отмечается в сообщении Airbus, поступившем в РИА Новости.
Ранее экс-глава Роскосмоса Игорь Комаров говорил, что Россия предполагает провести с ESA свой проект возвращения образцов грунта с марсианского спутника Фобоса в рамках проекта «Бумеранг». В дальнейшем предусматривалась также аналогичная миссия за грунтом Марса. О дальнейшем развитии этого проекта пока не сообщалось.
В свою очередь, ровер Sample Fetch Rover будет запущен на Марс в 2026 году и осуществит забор образцов грунта, которые оставит на поверхности планеты ровер НАСА Mars2020. Образцы будут находиться в 36 пробирках размером с ручку. Sample Fetch Rover подберет пробирки и загрузит их в специальный контейнер на космическом корабле Mars Ascent Vehicle, который доставит образцы на марсианскую орбиту.
На третьем этапе миссии аппарат Earth Return Orbiter захватит контейнер размером с баскетбольный мяч на орбите, запечатает его в биоизоляционной системе и доставит на Землю. Ожидается, что уже в конце следующего десятилетия образцы грунта красной планеты прибудут на Землю и приземлятся на территории США. Ученые со всего мира получат возможность в течение последующих лет изучать образцы с использованием новейшего лабораторного оборудования и продвинутых методов анализа.
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