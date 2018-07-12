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Африканские баобабы возрастом более 1000 лет вымирают с рекордной скоростью
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Африканские баобабы возрастом более 1000 лет вымирают с рекордной скоростью 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Древние африканские баобабы, также известные как «древа жизни», столкнулись с новой угрозой вымирания, сообщает FoxNews.
Девять из тринадцати древнейших баобабов, возраст которых достигает более 1000 лет, «умерли» в течение последних 10 лет, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Plants.
Ученые подозревают, что причина кроется в климатических изменениях: рост средних температур, засуха. Однако установить точную причинно-следственную связь пока не удалось.
Исследователи отмечают, что в привычных для баобабов регионах — Ботсване, Намибии, Южной Африке, Замбии и Зимбабве — появляется все меньше молодых деревьев, в то время как старые представители отмирают. По мнению автора исследования Стефана Вудборна, это свидетельствует не о вымирании вида, а о смещении его среды обитания.
"Мы верим, что ореол обитания баобабов постепенно смещается под воздействием природных изменений, поэтому мы не говорим о полном вымирании вида", — сказал он.
Ранее сообщалось, что повышение средней температуры климатической системы Земли может стать причиной массовой гибели пчел.
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